В Карпатах прекращается сплошная вырубка леса, - глава Гослесагентства

Гослесагентство по примеру Германии начинает переход к выборочным вырубкам леса. В интервью "Интерфакс-Украина" об этом рассказал глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховець.

«Многие десятилетия украинскому обществу обещали прекратить сплошь рубить леса, но мы первые, кто действительно начинает переход на неистощающее методы заготовки древесины. Уже сегодня готовим нормативно-правовую базу, проводим практические занятия, обучаем людей, готовим новую инфраструктуру, закупаем технику. Выборочные рубки - это качественно другая сеть лесных дорог, это другая техника. Пилотный проект для новых технологий - многострадальный регион Карпат. В Карпатах прекращается сплошная вырубка! Обещаю, что достаточно скоро вы увидите своими глазами восстановлены Карпаты», - заявил Юрий Болоховець.

По его словам, агентство в этом году уменьшило объем выработок, но государство заработало в полтора раза больше, ведь впервые и истории весь объем древесины реализуется на открытых электронных торгах.

«Мы установили несколько без преувеличения рекордов. Объемы реализации продукции в денежном выражении выросли на 47%. Вырубку мы даже уменьшили, но государство заработало в полтора раза больше. Ранее цены на древесину в Украине искусственно занижали, государство грабили, прибыль оставалась в карманах чиновников и связанного с ними бизнеса. На сегодня, за 8 месяцев работы мы детенизировали почти 4,5 млрд грн в пользу государства. Нашей команде при поддержке с президентской вертикалью удалась стопроцентная реализация древесины путем проведения торгов через электронные площадки. Конечно, не всем это нравится. Мы понимаем, что кто-то эти 4,5 млрд грн потерял из своих карманов. Поэтому сегодня чувствуем яростное сопротивление. Но обещаю - возвращение назад к продаже древесины в непрозрачный способ - не будет», - рассказал Болоховець.

Как отмечает руководитель агентства, благодаря детенизации и уменьшению ставки налога на прибыль, ситуация в отрасли значительно улучшилась.

«Мы за полгода инвестировали больше, чем к нам за последние пять лет. Закуплены современные пожарные автомобили и модули, уже строятся современные рассадники для выращивания качественного усадебного материала. Мы подняли на 44% зарплату, и у нас самовольные рубки уменьшились в 8 раз! Средняя зарплата сегодня в области - 14,5 тыс грн. Это для сельской местности адекватные деньги, которые мотивируют людей не рисковать рабочим местом. И в результате - по факту агентство оплатило в государственный бюджет рекордную сумму налогов, а именно за 8 месяцев - 5,3 млрд грн. В процентном эквиваленте это 35% роста, или на 1,4 млрд больше, чем в том году»,

Как отмечает глава агентства, в этом году уже удалось существенно увеличить высадки новых деревьев по сравнению с прошлыми годами.

«В следующем году как минимум в два раза увеличим высадку. Создается инфраструктуры для масштабного высева, строятся современные рассадники для выращивания качественного посадочного материала. Абсолютно убежден, что задача Президента (высадить 1 миллиард деревьев за три года) мы выполним», - считает Юрий Болоховец.