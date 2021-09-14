Институт нацпамяти создал видеоколлекцию свидетельств об оккупации Крыма

В ней содержится 21 интервью с текстовой транскрипцией и тайм-кодами.

В Киеве состоялась презентация видеоколлекций воспоминаний об оккупации Крыма Россией , созданной Украинским институтом национальной памяти вместе с представительством президента в Автономной Республике Крым.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Для нас это очень важно, потому что историческая память и право знать правду о событиях во время вооруженного конфликта и оккупации является одним из неотъемлемых элементов переходного правосудия. И поэтому этот трек и эти воспоминания, которые мы сегодня можем видеть, есть очень важными. Потому что время идет, и это не должно влиять ни на политику государства, ни на позиции международного сообщества, ни также на мысли, воспоминания и эмоции наших граждан", - сказал постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич.

Глава Института нацпамяти Антон Дробович отметил, что рассказанные истории могут быть использованы не только как свидетельство в последующих судах, но и - "в горизонте вечности".

"Когда через 50 или 100 лет люди захотят изучать этот период, им будут доступны не только архивные материалы, международные документы, решения судов, но и реальные истории реальных людей - то, чего нам сейчас, например, так очень не хватает об украинской революции 1917 -1921 гг., Второй мировой войне - человеческого измерения исторического процесса", - пояснил Дробович.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что данная работа является очень своевременной и будет по-настоящему оценена через 10-20 лет.

Видео коллекция воспоминаний об оккупации Крыма была записана в рамках устно-исторического проекта "Крым. Оккупация" и доступна к просмотру на сайте Архива устной истории Украинского института нацпамяти.

Свои показания дали глава Меджлиса Чубаров, лидер крымскотатарского народа и народный депутат Мустафа Джемилев, бывший народный депутат Андрей Сенченко, бывший уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, бывший премьер Арсений Яценюк, первый заместитель постоянного представителя президента Украина в Автономной Республике Крым Дарья Свиридова и другие.

Всего в видеоколлекций содержится 21 интервью с текстовой транскрипцией и тайм-кодами.

Напомним, РоSSия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Согласно официальным данным, за вхождение Крыма в состав РоSSии в республике проголосовали 96,77% избирателей, в Севастополе - 95,6%. В то же время совет по правам человека при Путине отмечал, что явка и результаты референдума в Крыму были "очень завышены".

Позже президент сам РФ Владимир Путин признал, что в Крыму действовали роSSийские военные, которые, по его словам, "обеспечивали условия для свободного волеизъявления крымчан".

Согласно действующим законам Украины, въезд любых людей в Крым и выезд разрешен только через дорожные и железнодорожные пункты пропуска въезда и выезда, расположенных на админгранице между Крымом и территорией Украины, подконтрольной Киеву . Лицам, которые пересекают границу, нарушая украинское законодательство, запрещают въезд в Украину.