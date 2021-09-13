Экс-нардеп Дейдей увольняется с должности помощника главы полиции Киева, - СМИ

Евгений Дейдей фигурировал в недавнем расследовании о расстреле балканского наркоторговца Звицера в Киеве.

Помощник начальника Главного управления Нацполиции в Киеве , бывший народный депутат Евгений Дейдей подал электронную декларацию перед увольнением.

Об этом сообщает Слидство.инфо.

Его декларация уже опубликована на сайте Нацагентства по предупреждению коррупции. На сайте Нацполиции пока нет информации о его увольнении.

Евгений Дейдей фигурировал в недавнем расследовании о расстреле балканского наркоторговца Радое Звицера, которого пытались убить в мае 2020 года в центре Киева .

По данным журналистов, Дейдей координировал транспортировку вероятных киллеров сначала в Киев , где произошло покушение, а сразу после расстрела способствовал их вывозу в сторону границы. Для этого Дейдей привлек двух своих товарищей полицейских, которые непосредственно перевозили вероятных киллеров. Тогда Евгений Дейдей отказался отвечать на вопросы журналистов.

Сейчас группу вероятных киллеров судят в Киеве за расстрел балканского наркоторговца. Дейдей и двое его товарищей полицейских остаются в статусе свидетелей, подозрения им не объявляли.

Журналисты обратились за комментарием к Евгению Дейдею, однако на сообщение он не ответил.

О том, что экс-нардеп от "Народного фронта" Евгений Дейдей работает помощником начальника Главного управления Национальной полиции города Киева , стало известно в июне прошлого года.

В 2017 году Верховная Рада сняла с Дейдея депутатскую неприкосновенность. Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко объявил ему подозрение в незаконном обогащении, которое расследовали НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В феврале 2019 года Конституционный суд отменил эту статью Уголовного кодекса. В ноябре того же года уголовную ответственность за незаконное обогащение восстановили.