Глава ВСК по "вагнергейту" откровенно лжет, - нардеп Забродский

По его мнению, нужно создать комиссию, где будут сбалансированно представлены представители всех политических сил.

Свидетельства офицеров ГУР, непосредственно участвовавших в спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, существенно испортили сценарий провластного большинства, озвученный в пятницу главой ВСК Марьяной Безуглой. Об этом на брифинге после заседания ВСК заявил народный депутат из фракции «Европейская Солидарность», Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский.

«Глава ВСК откровенно лжет, начиная с деталей и заканчивая самой сутью общения сегодня с офицерами Главного разведывательного управления», - отмечает Забродский. Он также отметил, что, если комиссия хотела установить истину, она должна была опросить участников событий.

«Доказательствами могут быть только факты, которые подтверждены соответствующими людьми. Круг этих должностных лиц сегодня был четко указан с указанием фамилий и должностей, которые занимали в то время и занимают на сегодняшний день. Если комиссия будет действительно заинтересована в установлении истины по этому делу, она обязательно пригласит этих людей по меньшей мере для собеседования. Но, к сожалению, мы сейчас имеем дело с четкими последствиями того, как сформирована эта комиссия, со степенью предвзятости, и главное - со степенью ее нацеленности на определенный результат», - говорит Забродский.

«Мы сегодня были свидетелями того, как во время общения с бывшими офицерами Главного разведывательного управления было отмечено немало информации, в том числе и очень существенной для того, чтобы установить, как развивались события. Во-первых, было четко указано, что все события, которые привели к отмене, откладыванию, а фактически срыву спецоперации, четко локализованы по времени и они происходили действительно в период за трое суток до того момента, как это стало известно широкой общественности», - говорит Забродский.

По его мнению, нужно создать комиссию, где будут сбалансированно представлены представители всех политических сил.

"Только в этом случае мы действительно можем рассчитывать на успех и на то, что обществу будет донесена профессиональная, правдивая информация о том, что произошло», - убежден генерал Забродский.