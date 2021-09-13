В МИД прокомментировали задержание в Чехии россиянина, который принимал участие в оккупации Крыма

Сейчас Украина будет добиваться его экстрадиции.

В МИД прокомментировали задержание в Чехии россиянина, который принимал участие в оккупации Крыма
Олександра Франчетті (ліворуч)
Фото: Миротворець

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали задержание в аэропорту Праги гражданина РоSSии Александр Франчетти, который способствовал РоSSии в оккупации Крыма.

"12 сентября правоохранительные органы Чешской Республики задержали в международном аэропорту Праги на запрос Украины гражданина РоSSийской Федерации Александра Франчетти. Задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства, в частности - участие в роSSийской оккупации Крыма", - отметил спикер МИД Олег Николенко.

Он также сообщил, что сейчас украинская сторона работает над завершением необходимых процедур для передачи Франчетти правосудию в Украине.

Напомним, по информации сайта "Миротворец", Александр Франчетти, известный также под псевдонимом Александр Крамаренко, весной 2014 года прибыл в Севастополь. Там он вошел в состав формирования "Оборона Севастополя".

Вскоре организовал подразделение "Северный ветер", которое занималось террором проукраинского населения города. Участвовал в захвате Крымского полуострова, награжден медалью "За возвращение Крыма".

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