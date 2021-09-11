Байден предан сотрудничеству с Украиной, сопротивлению роSSийской агрессии, - экс-посол США Теффт

"Меня бы очень сильно удивило, если бы это изменилось".

Президент США Джо Байден предан сотрудничеству с Украиной, идеям ее суверенности и независимости. Он продолжит выступать против роSSийской агрессии до конца своей каденции.

Об этом во время дискуссии в рамках YES (Ялтинской экономической стратегии) заявил экс-посол США в Украине Джон Теффт.

"Байден очень предан сотрудничеству с Украиной, предан идеям суверенитета, независимости, противодействия роSSийской агрессии со стороны Украины. Меня бы очень сильно удивило, если бы это изменилось. Украина у него в сердце", - отметил дипломат.

Дипломат уверен, что во время саммита с президентом РоSSии Путиным в Женеве Байден очень четко обозначил "красные линии" перед Кремлем и показал, что США могут нанести сильный удар по интересам РФ .

"Байден очень четко выразил свою позицию, когда в Женеве встречался с Путиным, расставив определенные риски, касающиеся Украины и кибернетических атак со стороны РФ . В США нас поразил последний раунд санкций, который включал способность РФ размещать облигации. Байден наметил определенные границы. Это был сигнал РоSSии: если продолжать делать подобные вещи, мы можем пойти дальше", - отметил экс-посол.

Вместе с тем Теффт отметил положительные результаты встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне. Он считает, что Белый дом будет стремиться усилить евроинтеграционные позиции Украины.

"Он хочет, чтобы при его каденции Украина следовала по европейскому пути. Он на самом деле в это верит", - заявил дипломат.