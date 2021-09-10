Юлия Тимошенко заявила, что правительство не понимает, что "ведет страну к энергетическому коллапсу"

Тимошенко на часе вопросов к Кабмину задала вопрос об увеличении стоимости тепла в этом отопительном сезоне и о сокращении количества получателей субсидий.

Объединив усилия, оппозиционные фракции добились изменения повестки дня часа вопросов к правительству. Об этом сообщила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в Facebook.

Однако, по ее мнению, чиновники продемонстрировали "абсолютную растерянность и непрофессионализм накануне тяжелого отопительного сезона".

"Из ответа премьера сделала неутешительный вывод - Кабинет министров не контролирует ситуацию и не понимает, что ведет страну к энергетическому коллапсу, а людей - вгоняет в крайнюю бедность!" - заявила она.

Перед началом часа вопросов к правительству все оппозиционные фракции с трибуны парламента озвучили требование изменить повестку дня и заслушать отчет правительства о подготовке страны к отопительному периоду, а не о визите президента в США , как было запланировано монобольшинством, добавили в пресс-службе партии.

"Мы убеждены, что украинский народ заслужил право знать правду, поэтому премьер обязан сейчас всей стране и парламенту доложить, как люди будут платить повышенные тарифы, и что делает власть", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" задала вопрос об увеличении стоимости тепла в полтора раза в этом отопительном сезоне, о сокращении количества получателей субсидий с семи миллионов до двух с половиной и о попытке центральной власти переложить свои просчеты на плечи местных властей, заставив их сохранить прошлогодние цены за квартплату при новых ценах на газ за счет дотаций из местного бюджета.

Напомним, во время согласительного совета Юлия Тимошенко представила лидерам фракций план снижения тарифов и увеличения субсидий.