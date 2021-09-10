Кучма о возможной встрече Зеленского и Путина: "Разговор будет на разных языках"

"Будем ждать сигнала с той стороны".

Второй президент Украины, бывший глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает возможной встречу главы Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Однако он считает, что встреча будет "сложной со всех точек зрения". Об этом Кучма сообщил журналистам в рамках форума YES, который проходит в Киеве.

"В жизни все возможно. Главное - есть желание нашего президента ... Будем ждать сигнала с той стороны. Но эта встреча слишком сложная со всех точек зрения. Мне так кажется, я могу ошибаться, - что разговор будет на разных языках. Допустим, наш президент будет разговаривать с Путиным на русском языке, а я не знаю, на каком языке будет говорить Путин. Я имею ввиду, будет идти навстречу в тех проблемах, которые сегодня существуют в роSSийско-украинских отношениях. Будут ли сделаны хоть какие-то конкретные шаги, а мы, или Зеленский, должен это заранее знать?" - высказался он.

Кучма добавил, что стоит ли "просто ехать в никуда и приехать ни с чем - вопрос большой".

Напомним, что Владимир Зеленский рассчитывает на предметную встречу с президентом РоSSии Владимиром Путиным.

Представитель Путина Дмитрий Песков несколько дней назад заявил, что встреча Зеленского с Путиным в этом году вряд ли возможна.

Весной РоSSия переместила тысячи войск в боевой готовности к украинской границе. Это было самое крупное накопление роSSийских войск с момента оккупации Крыма. На фоне этого обострения президент Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Путин заявил, что если Зеленский хочет поговорить о роSSийско-украинских отношениях, то "может приехать в Москву в любое время", а до этого - должен сначала провести мирные переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР". Зеленский назвал это условие недопустимым. По его словам, он хочет встретиться именно с Путиным, а не с террористами.

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