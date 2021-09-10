Рада решила расследовать космические провалы Украины

Депутаты будут искать виновных в срыве проектов "Лыбидь" и "Циклон-4".

Рада решила расследовать космические провалы Украины
Фото: nkau.gov.ua

Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу, 10 сентября, создала временную следственную комиссию для проверки реализации космических проектов "Лыбидь" и "Циклон-4".

Соответствующее постановление №5477 поддержал 281 депутат Верховной Рады.

"В течение последних двадцати лет Украина потратила на государственные (национальные) проекты в космической отрасли около 2 млрд долларов США, однако, на сегодняшний день ни один из этих приоритетных проектов так и не был завершен. Украина не имеет ни одного спутника на орбите, из 33 предприятий, которые были в подчинении Государственному космическому агентству, действующих осталось 9", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Комиссия во главе с депутатом Сергеем Тарутой должна проверить роль должностных лиц Государственного (Национального) космического агентства в упадке космической отрасли, определить причины снижения финансово-экономических показателей космических предприятий, расследовать факты доведения их до банкротств и тому подобное.

Напомним, что первый украинский геостационарный телекоммуникационный спутник "Лыбидь" должны были запустить еще в 2011-2012 годах, но этого так и не произошло. Программа обошлась Украине почти в $300 млн, привлеченных как кредитные средства и выданных канадским Госагентством под гарантии правительства Украины. Сейчас спутник находится в РФ, за его хранение Украина платит 1 млн гривен ежемесячно.

Украинско-бразильский проект "Циклон-4" также закончился провалом. Соглашение, предусматривающее запуск украинских ракет с космодрома в Бразилии, было денонсировано в 2016 году. По сделанной тогда оценке КБ "Южное", ущерб, нанесенный Украине в результате одностороннего прекращения действия договора Бразилией, мог достичь $805 млн долларов.

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