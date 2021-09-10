Рада решила расследовать космические провалы Украины

Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу, 10 сентября, создала временную следственную комиссию для проверки реализации космических проектов "Лыбидь" и "Циклон-4".

Соответствующее постановление №5477 поддержал 281 депутат Верховной Рады.

"В течение последних двадцати лет Украина потратила на государственные (национальные) проекты в космической отрасли около 2 млрд долларов США , однако, на сегодняшний день ни один из этих приоритетных проектов так и не был завершен. Украина не имеет ни одного спутника на орбите, из 33 предприятий, которые были в подчинении Государственному космическому агентству, действующих осталось 9", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Комиссия во главе с депутатом Сергеем Тарутой должна проверить роль должностных лиц Государственного (Национального) космического агентства в упадке космической отрасли, определить причины снижения финансово-экономических показателей космических предприятий, расследовать факты доведения их до банкротств и тому подобное.

Напомним, что первый украинский геостационарный телекоммуникационный спутник "Лыбидь" должны были запустить еще в 2011-2012 годах, но этого так и не произошло. Программа обошлась Украине почти в $300 млн, привлеченных как кредитные средства и выданных канадским Госагентством под гарантии правительства Украины. Сейчас спутник находится в РФ , за его хранение Украина платит 1 млн гривен ежемесячно.