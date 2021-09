В Киеве открылся форум Yalta European Strategy "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию". Мероприятие проходит 10-11 сентября в Мистецком Арсенале.

Фоорум начался с вступительного слова основателя Виктора Пинчука. После него с выступлением вышел президент Владимир Зеленский.

На нынешнем мероприятии сосредоточатся на глобальных вызовах настоящего и будущего в глазах мира, безопасности, функционировании международных союзов, эволюции международной политики мировых держав, изменении климата, а также искусственного интеллекта и компаний-технологических гигантов.

Среди спикеров сессий мозгового штурма первого дня: Майк Бернес-Ли, директор Small World Consulting; Карл Бильдт, министр иностранных дел Швеции (2006-2014 гг.), Премьер-министр Швеции (1991-1994 гг.) Джон Болтон, автор книги «Комната, в которой это происходило», советник по национальной безопасности (2018-2019), посол США в ООН (2005-2006); Рутгер Брегман, историк, писатель, De Correspondent; Маша Гессен, автор, журналист, штатный автор The New Yorker, писатель-резидент Bard College; Фарид Закария, ведущий программы Fareed Zakaria GPS , СNN; Чарльз Купчан, профессор Джорджтаунского университета, старший научный сотрудник Совета иностранных дел; Кэти О'Нил, основательница ORCAA; Нил Фергюсон, старший научный сотрудник Института Гувера, Стэнфордский университет; Рана Форухар, ассоциированный редактор Financial Times, глобальный экономический аналитик CNN, автор книг; Линда Юэ, адъюнкт-профессор экономики LSE, научный сотрудник экономики Оксфордского университета и многие другие.

На второй день будут выступать высшие официальные лица и эксперты из Украины, а также международные деятели, в частности: Дарон Аджемоглу, профессор Массачусетского технологического института; Елена Белан, главный экономист Dragon Capital; Юрий Витренко, глава правления НАК «Нафтогаз Украины»; Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины; Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины; Фарид Закария, ведущий программы Fareed Zakaria GPS (СNN), Вольфганг Ишингер, глава постоянной Мюнхенской конференции по безопасности; Tарас Качка, заместитель министра экономики Украины - торговый представитель Украины; Керсти Кальюлайд, президент Эстонии; Александр Квасьневский, президент Польши (1995-2005), глава наблюдательного совета YES; Денис Малюська, министр юстиции Украины; Сергей Плохий, профессор Гарвардского университета; Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора МВФ; Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады Украины; Дэвид Рубинштейн, соучредитель и сопредседатель правления The Carlyle Group; Стивен Сак, ведущий программы HARDtalk на BBC; Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины; Джилиан Тетта, главный редактор и глава редакционной коллегии Financial Times в США; Нил Фергюсон, старший научный сотрудник Института Гувера, Стэнфордский университет; Амос Хохштайн, старший советник по энергетической безопасности Государственного департамента США , и другие.

Фото: Соня Кошкина

Yalta European Strategy - ежегодный форум, где обсуждается европейское будущее Украины в глобальном контексте. YES способствует развитию новых идей, налаживает связи Украины с международными партнерами и поддерживает силы, выступающие за изменения в Украине, развивает сети тех, кто поддерживает новую Украину по всему миру.