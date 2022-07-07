В ЄС заявили, що не дозволять РФ використовувати форум G20 для пропаганди

Для ЄС G20 залишається ключовим форумом для вирішення глобальних проблем, інформує ZN.ua.

В ЄС заявили, що не дозволять РФ використовувати форум G20 для пропаганди
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ЄС не дозволить Росії використовувати форум G20 в ролі власного майданчика для пропаганди, заявила прес-секретар Єврокомісії Набіла Массралі, повідомляє Rai News.

«Ми відкидаємо російську дезінформацію та спроби РФ використовувати G20 як пропагандистський форум. Росія має політичну зацікавленість в тому, чи може зустріч G20 становити загрозу для довіри до G20. Як ЄС ми прагнемо забезпечити успіх міністерського форуму G20 на Балі, але не дозволимо Москві використовувати G20 в ролі власного пропагандистського майданчика», - зазначила прес-секретар Єврокомісії.

Массралі наголосила, що G20 надто важлива навіть для країн, що розвиваються, і країн з ринковою економікою, що формується, аби дозволити зруйнувати цей орган.

Вона також підкреслила, що для ЄС форум G20 залишається ключовим майданчиком для вирішення глобальних проблем, які посилилися після агресивної війни Росії проти України.

«Ми маємо зробити так, щоб багатосторонні відносини могли працювати за часів кризи», — додала Массралі.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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