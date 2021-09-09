В военный госпиталь в Киеве доставили новый борт с ранеными в зоне ООС

В Национальный военно-медицинский клинический центр в четверг, 9 сентября, прибыл новый борт с ранеными военными ВСУ. Об этом сообщили на странице Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Facebook.

Отмечается, что госпитализировали 10 военнослужащих.

Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook добавило, что бойцов эвакуировали из харьковского госпиталя на самолете АН-26 "ВИТА".

"Раненые и больные военнослужащие получили квалифицированную и специализированную медицинскую помощь в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона и были направлены на следующий этап лечения для получения высокоспециализированной медицинской помощи", - отметили в командовании.

Эвакуированы шесть раненых, трое больных и один травмированный. По словам военных медиков, состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, восемь - в состоянии средней тяжести и один в удовлетворительном состоянии.

Волонтер Наталья Воронкова добавила, что есть бойцы с ампутацией и тяжелораненые пулями и осколками, а также с акубаротравмой после артиллерийских обстрелов и подрывов на вражеских минах.

Напомним, что с начала сентября в зоне боевых действий на Донбассе повреждения, в том числе акубаротравмы, получили 13 украинских защитников. В августе оккупанты на Донбассе убили девятерых украинских военных, 28 были ранены.