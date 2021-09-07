В Турции состоялась церемония закладки первого корвета для Украины

Корабль планируют ввести в состав ВМС в 2024 году.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

На стамбульской верфи во вторник, 7 сентября, состоялась церемония закладки первого корвета типа Ada для Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба флота.

Строительство корвета продолжается уже несколько месяцев, с 28 апреля 2021 года, но торжественная церемония закладки киля корабля по турецким традициям состоялась лишь после постройки части секций и корпуса.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Корвет планируют переправить в Украину в 2022 году и после доработки ввести в состав ВМС в 2024 году.

Командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа назвал строительство корвета "знаковым событием для Украины". Он считает, что корабль даст значительный толчок в развитии флота.

Напомним, что Украина имеет соглашение с Турцией на строительство двух корветов.

Корвет Ada-класса - это созданный с использованием технологий малозаметности стометровый корабль водоизмещением чуть более 2000 тонн. При использовании газовой турбины General Electric LM2500 мощностью 23 МВт и двух 16-цилиндровых дизельных двигателей серии MTU 16V 595 TE90 мощностью по 4320 кВт он будет иметь максимальную скорость 29 узлов, автономность - 15 суток и дальность хода на 3500 морских миль (на крейсерской скорости 15 узлов).

В 2010 году на Черноморском судостроительном заводе заложили отечественный корвет Проекта 58250 под названием "Владимир Великий". Его до сих пор не завершили, и сейчас Министерство обороны прорабатывает вопрос достройки корвета по классу "фрегат".

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