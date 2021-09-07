Рейтинг партии Меркель перед выборами упал до рекордно низких 19%

Новым канцлером может стать социал-демократ Олаф Шольц.

Фото: RTL

Рейтинг блока ХДС/ХСС перед парламентскими выборами в Германии упал до 19%. Они состоятся уже через три недели - 26 сентября.

Рекордно низкий рейтинг консерваторов зафиксировал опрос группы Forsa, который проводился по заказу RTL.

Блок ХДС/ХСС на выборы 2021 года ведет не Ангела Меркель, как раньше, а малопопулярный Армин Лашет.

На первое место в опросах общественного мнения в Германии вышла Социал-демократическая партия, лидер которой Олаф Шольц является самым рейтинговым среди нынешних кандидатов на пост канцлера ФРГ. За социал-демократов готовы проголосовать 25% избирателей.

На третьем месте - "Союз 90/Зеленые" с 17%, на четвертом - Свободная демократическая партия с 13%.

ПророSSийская правая партия "Альтернатива для Германии", согласно опросам, набирает 11%, а социалистическая партия "Левые" - 6%.

Поскольку ни одна партия не будет иметь достаточного количества голосов для формирования большинства, страну ждут коалиционные переговоры. По оценкам немецких журналистов, для коалиции нужны будут три партии, например СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия (или "Левые"). Сохранить действующую коалицию ХДС/ХСС и СДПГ не удастся - они набирают слишком мало мандатов.

Напомним, что на выборах 2017 года блок Меркель набрал 32,9%, а социал-демократы - 20,5%.

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