Верховная Рада открыла первое заседание шестой сессии

Верховная Рада открыла шестую сессию IX созыва, которая продлится до 21 января. Сегодня в повестке дня депутатов - проект повестки дня всей сессии и более 25 законопроектов.

В зале зарегистрировались 285 народных депутатов, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Не буду говорить, что сессия будет судьбоносной, ибо любая сессия важна для государства ... Но эта сессия несколько отличается от других. Мы на экваторе - это фактически половина нашей каденции", - заявил он.

Разумков добавил, что парламент еще не сделал достаточно для улучшения жизни людей.

"О приоритетах - прежде всего, непростые вызовы стоят перед Украиной, мы должны сконцентрировать внимание на законах, которые смогут улучшить социальные условия существования граждан, обеспечить трудовые отношения, и главное - тарифный вопрос", - отметил спикер.

Второй вопрос - экономический рост. В этом блоке должны рассматривать законопроект о локализации и об инновационных парках. Третье - вопрос бюджета. Парламент надеется получить от правительства бюджетный драфт до 15 сентября.

Следующий вопрос - реформа правовой системы, в том числе и судопроизводства.

Рассмотрение большинства законопроектов во втором чтении планируется со следующей пленарной недели, которая начнется 21 сентября. На ней должны проголосовать проекты законов о налогах (№5600), об олигархах (№5599) и о реформе СБУ (3196-е). Сначала будут рассматривать правительственный законопроект о налогах и ренте и антиолигархический проект, потом - о Службе безопасности, сообщил вчера глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он также не исключил, что депутаты примут регламентные изменения, чтобы сократить рассмотрение поправок. К примеру, законопроект об олигархах имеет более 1 200 предложенных изменений и замечаний, а о новом налогообложении - около 11 тысяч.

Кадровые вопросы правительства нардепы планируют рассмотреть несколько позже. По данным источников LB.ua , в отставку хотят отправить трех министров: министра обороны Андрея Тарана, вице-премьера, министра стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и руководительницу Министерства социальной политики Марину Лазебную.

Спикер парламента Дмитрий Разумков 6 августа отмечал, что вопрос отставок министров вряд ли удастся рассмотреть на ближайшей пленарной неделе работы Рады. В то же время он подтвердил, что отставки возможны, и есть министры, "к которым есть вопросы".

Во время этой сессии в парламенте частично разрешили доступ журналистам в кулуары. Правда, новые правила доступа вызвали недовольство у некоторых СМИ , поскольку в кулуары второго этажа ВР смогут попасть до 40-ка представителей медиа, которые первыми придут и получат дополнительные спецкарты для пропуска. В кулуарах второго этажа журналисты смогут находиться только на определенной огражденной территории.

Напомним, что пятая сессия IX созыва была закрыта 16 июля. После этого депутаты трижды собирались во внеочередном режиме: 20 июля - для разблокирования подписания законопроектов о Высшей квалификационной комиссии судей, реформе Укроборонпрома, об очищении Высшего совета правосудия; 23 августа - для принятия обращения к международным организациям по усилению сотрудничества в рамках Крымской платформы; 24 августа - на торжественное заседание по случаю Дня Независимости, и позже в тот же день - для принятия в первом чтении президентского законопроекта о Большом гербе.