Верховная Рада открыла первое заседание шестой сессии

В зале зарегистрировались 285 народных депутатов.

Верховная Рада открыла первое заседание шестой сессии
Дмитро Разумков

Верховная Рада открыла шестую сессию IX созыва, которая продлится до 21 января. Сегодня в повестке дня депутатов - проект повестки дня всей сессии и более 25 законопроектов.

В зале зарегистрировались 285 народных депутатов, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Не буду говорить, что сессия будет судьбоносной, ибо любая сессия важна для государства ... Но эта сессия несколько отличается от других. Мы на экваторе - это фактически половина нашей каденции", - заявил он.

Разумков добавил, что парламент еще не сделал достаточно для улучшения жизни людей.

"О приоритетах - прежде всего, непростые вызовы стоят перед Украиной, мы должны сконцентрировать внимание на законах, которые смогут улучшить социальные условия существования граждан, обеспечить трудовые отношения, и главное - тарифный вопрос", - отметил спикер.

Второй вопрос - экономический рост. В этом блоке должны рассматривать законопроект о локализации и об инновационных парках. Третье - вопрос бюджета. Парламент надеется получить от правительства бюджетный драфт до 15 сентября.

Следующий вопрос - реформа правовой системы, в том числе и судопроизводства.

Рассмотрение большинства законопроектов во втором чтении планируется со следующей пленарной недели, которая начнется 21 сентября. На ней должны проголосовать проекты законов о налогах (№5600), об олигархах (№5599) и о реформе СБУ (3196-е). Сначала будут рассматривать правительственный законопроект о налогах и ренте и антиолигархический проект, потом - о Службе безопасности, сообщил вчера глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он также не исключил, что депутаты примут регламентные изменения, чтобы сократить рассмотрение поправок. К примеру, законопроект об олигархах имеет более 1 200 предложенных изменений и замечаний, а о новом налогообложении - около 11 тысяч.

Кадровые вопросы правительства нардепы планируют рассмотреть несколько позже. По данным источников LB.ua, в отставку хотят отправить трех министров: министра обороны Андрея Тарана, вице-премьера, министра стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и руководительницу Министерства социальной политики Марину Лазебную.

Спикер парламента Дмитрий Разумков 6 августа отмечал, что вопрос отставок министров вряд ли удастся рассмотреть на ближайшей пленарной неделе работы Рады. В то же время он подтвердил, что отставки возможны, и есть министры, "к которым есть вопросы".

Во время этой сессии в парламенте частично разрешили доступ журналистам в кулуары. Правда, новые правила доступа вызвали недовольство у некоторых СМИ, поскольку в кулуары второго этажа ВР смогут попасть до 40-ка представителей медиа, которые первыми придут и получат дополнительные спецкарты для пропуска. В кулуарах второго этажа журналисты смогут находиться только на определенной огражденной территории.

Напомним, что пятая сессия IX созыва была закрыта 16 июля. После этого депутаты трижды собирались во внеочередном режиме: 20 июля - для разблокирования подписания законопроектов о Высшей квалификационной комиссии судей, реформе Укроборонпрома, об очищении Высшего совета правосудия; 23 августа - для принятия обращения к международным организациям по усилению сотрудничества в рамках Крымской платформы; 24 августа - на торжественное заседание по случаю Дня Независимости, и позже в тот же день - для принятия в первом чтении президентского законопроекта о Большом гербе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
1 сентября начнется избирательный процесс на промежуточных выборах в Херсонской и Черкасской областях1 сентября начнется избирательный процесс на промежуточных выборах в Херсонской и Черкасской областях
Google, Facebook и Microsoft потратили на лоббирование интересов в ЕС по 5 миллионов евроGoogle, Facebook и Microsoft потратили на лоббирование интересов в ЕС по 5 миллионов евро
В Белом доме напомнили, что должна сделать Украина на пути вступления в НАТОВ Белом доме напомнили, что должна сделать Украина на пути вступления в НАТО
Новый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврачНовый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврач
Телеканал "Украина" закрывает программу "Большая деолигархизация", поскольку "исчез предмет рассмотрения"Телеканал "Украина" закрывает программу "Большая деолигархизация", поскольку "исчез предмет рассмотрения"
Блок рекламы


Похожие новости
Рада рассмотрит закон о налогах, олигархах и СБУ на следующей пленарной неделеРада рассмотрит закон о налогах, олигархах и СБУ на следующей пленарной неделе
В Раде инициировали внеочередное заседание для обращения к СШАВ Раде инициировали внеочередное заседание для обращения к США
На сессии горсовета Черновцов женщина пыталась побить мэра документамиНа сессии горсовета Черновцов женщина пыталась побить мэра документами
Зарплата работникам судов будет увеличена: Верховная Рада внесла изменения в госбюджетЗарплата работникам судов будет увеличена: Верховная Рада внесла изменения в госбюджет
Рада приняла за основу президентский законопроект о Большом Государственном гербеРада приняла за основу президентский законопроект о Большом Государственном гербе
Рада собралась на торжественное заседание по случаю Дня НезависимостиРада собралась на торжественное заседание по случаю Дня Независимости
Порошенко призвал инициировать специальное заседание Генассамблеи ООН по вопросам деоккупации КрымаПорошенко призвал инициировать специальное заседание Генассамблеи ООН по вопросам деоккупации Крыма
Киевсовет вызывает министра культуры Ткаченко на свое заседание из-за разрушения объектов культурного наследияКиевсовет вызывает министра культуры Ткаченко на свое заседание из-за разрушения объектов культурного наследия
В Киеве провели первую репетицию парада к 30-летию Независимости УкраиныВ Киеве провели первую репетицию парада к 30-летию Независимости Украины
Полиция открыла уголовное производство по факту смерти мэра Кривого РогаПолиция открыла уголовное производство по факту смерти мэра Кривого Рога
Последние новости
Подгружаем последние новости