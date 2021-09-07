РоSSийские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

РоSSийские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

За прошедшие сутки, 6 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Зайцево враг обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Невельского и около Новолуганского оккупанты открывали провокационный огонь из стрелкового оружия.

Противник применял минометы 120 калибра, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет по нашим позициям неподалеку от Золотого-4 и Новозвановки.

Обстреливая окраины населенного пункта Екатериновка, роSSийские оккупанты применили минометы 82 калибра.

"Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата неопределенного типа с пересечением линии разграничения, который осуществил сброс двух самодельных взрывных устройств", - напомнили в штабе.

В районе проведения ООС также выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в течение суток подразделениями полиции были проверены 3 761 транспортное средство, 4 200 человек, из которых 4 140 по Информационному центру. В территориальные подразделения для выяснения вопроса причастности к вооруженным формированиям РФ и ее наемникам доставлялись четыре человека. Выявлены 45 административных правонарушений. Также за указанный период полицейскими были раскрыты 14 преступлений.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию последовало 869 человек, на подконтрольную Украине территорию - 1069 человек. А через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" - 252 и 193 соответственно.

Напомним, в воскресенье, 5 сентября, в зоне проведения ООС были зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ. В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении в тяжелом состоянии.

В понедельник, 6 сентября, оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня.

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