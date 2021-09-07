"Слуги народа" отказались выдвигать своего кандидата на выборах мэра Харькова

Корниенко предположил, что отдельные депутаты от партии могут самовыдвигаться, но это будет их ответственность.

"Слуги народа" отказались выдвигать своего кандидата на выборах мэра Харькова
Фото: facebook/Слуга Народу

Партия "Слуга народа" решила не выдвигать своего кандидата на выборы харьковского городского головы.

Об этом на брифинге по результатам заседания политсовета партии "Слуга народа" заявил глава фракции Давид Арахамия, передает корреспондент LB.ua.

"Я общался с харьковчанами, то пока мы не будем никого выдвигать, потому что нет сильной кандидатуры, которая может бороться", - сказал Арахамия.

Глава партии Александр Корниенко добавил, что "Слуга народа" с большой вероятностью не будет никого выдвигать и не поддерживает ни одного из тех, кто уже изъявил желание принять участие в гонках.

Он также предположил, что отдельные депутаты от партии могут самовыдвигаться, но это будет их ответственность.

Напомним, Геннадий Кернес победил на выборах мэра Харькова 25 октября и заочно получил полномочия городского головы 9 декабря, находясь на лечении в Германии. Через несколько дней, 16 декабря 2020 года, Кернес умер.

31 декабря секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов, а 24 февраля городской совет принял и направил в Раду решение о прекращении полномочий Кернеса.

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