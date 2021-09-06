В ГБР рассказали, как взяточники пытались избавиться от денег при задержании

В Хмельницком чиновник пытался съесть взятку, а в Краматорске чиновница слила деньги в унитаз.

В ГБР рассказали, как взяточники пытались избавиться от денег при задержании
Архівне фото
Фото: ssu.gov.ua

В Государственном бюро расследований рассказали, как при задержании подозреваемые во взяточничестве пытались избавиться от денег.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в фейсбуке.

Так, например, в Одессе во время задержания посредник чиновника исправительной колонии начал убегать, а полученные деньги рвал и выбрасывал по дороге.

А в Хмельницком чиновник не только рвал доллары, но и запихивал их в рот и пытался съесть. Несколько купюр ему удалось проглотить, а остальное он также разбросал по дороге. Работникам ГБР пришлось по кускам собирать разбросанные купюры и делать соответствующую экспертизу.

В Краматорске сотрудница донецкого управления Государственной миграционной службы при задержании выбежала в туалет и слила деньги в унитаз. В ГБР отметили, что это не спасло чиновницу от ответственности.

В Харькове полицейский-взяточник пытался избавиться от денег, выбрасывая купюры из окна собственного авто во время преследования.

На Львовщине полицейский пытался спрятать взятку в морозильной камере холодильника, принадлежавшего отделению полиции.

"Но чаще всего взяточники не могут ничего придумать лучше чем «откреститься» от денег - сказать, что мне их подбросили. ГБР предупреждает всех алчущих денег чиновников - вам ничего не поможет, доказательства будут собраны, и вы предстанете перед судом. Единственный способ избежать ответственности - не брать взятки!", - подчеркнули в ГБР.

Фото: facebook.com/dbr.gov.ua

Напомним, в мае 2016 чиновник миграционной службы пытался проглотить 1 600 гривен взятки во время задержания.

Ранее подозреваемый во взяточничестве налоговик выбросил меченые купюры в канализацию. Чтобы достать деньги, пришлось вызвать коммунальщиков.

А депутат Городенковского городского совета, подозреваемый в получении $50 тысяч взятки за выделение земельного участка, убегая от полиции, выбросил деньги в придорожную лесополосу.

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