Проректор по научной работе Коломенской семинарии РПЦ стал преподавателем богословской академии ПЦУ

Уроженец Львовщины иеромонах Тимофей (Ясеницкий) перешел в поместную церковь Украины.

Доктор церковной истории, проректор по научной работе Коломенской духовной семинарии Русской православной церкви иеромонах Тимофей (Ясеницкий) стал преподавателем Киевской православной богословской академии Православной церкви Украины.

Об этом сообщается на сайте КПБА.

"В этом году научная семья академии пополнилась такими новыми научно-педагогическими работниками: доктор церковной истории, доцент иеромонах Тимофей (Ясеницкий), кандидат наук по богословию, священник Сергей Бережной, кандидат философских наук по специальности богословие священник Михаил Альмес, и снова будет в академии читать лекции кандидат искусствоведения, профессор Мстислав Сергеевич Юрченко", - сказано в сообщении о начале учебного года в академии.

Там отмечается, что молебен по случаю начала нового учебного года в Киевской православной богословской академии возглавил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. Участие в молитве приняли профессорско-преподавательский состав и студенты.

Еще в июне этого года иеромонах Тимофей участвовал в работе кандидатского диссертационного совета Общецерковной аспирантуры и докторантуры РПЦ как официальный оппонент при защите кандидатской диссертации архимандрита Илариона (Мокрицкого) на тему "Украинская православная диаспора: возникновение, история и современное состояние".

Указом от 5 июля митрополита Крутицкого и Коломенского Павла иеромонаха Тимофея освободили от обязанностей клирика Трёхсвятительского храма Коломенской духовной семинарии и отчислили за штат Коломенской епархии с правом перехода в другую епархию, но без права служения вне ее до направления архиерейского документа о временном командировании или отпускной грамоты в другую епархию.

На устройство на служение на новом месте иеромонаху Тимофею определили три месяца, иначе, как отмечается в указе, "Вы запрещается в служении с правом подачи прошения о восстановлении в клире вверенной мне епархии или о продлении срока пребывания за штатом с правом перехода в другую епархию" .

Причиной возвращения иеромонаха Тимофея в Украину роSSийский портал Сredo.press назвал недавнюю реформу Московской областной епархии РПЦ.

"Ясеницкий отдавал силы науке, но она взаимностью не отвечала - зарабатывать на жизнь он ездил в Подольск, где по договоренности с благочинным совершал богослужения и требы, получая за это какие-то деньги. Благодаря апрельским реформам патриарха Кирилла, Коломна и Подольск оказались в разных епархиях. А Тимофей - без средств к существованию", - говорится в сообщении.

"Пока одни богословы в Москве клянут ПЦУ и патриарха Варфоломея, другие спокойно переходят к Епифанию и там работают. Спасибо патриарху Кириллу, хорошего ученого воспитал", - заключают авторы.

Иеромонах Тимофей (Василий Матвеевич Ясеницкий) родился 4 октября 1970 года в г. Турка Львовской области. С отличием закончил местные школу и ПТУ, затем учился во Львовском государственном университете им. И.Франко, духовной семинарии и академии, которую окончил со степенью кандидата богословия. В 2010 году поступил в Общецерковную аспирантуру и докторантуру им. свв. равноапостольных Кирилла и Мефодия на докторскую программу.