Байден приедет в Украину, но не в этом году, - Кулеба

По словам главы МИД, дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что президент США Джо Байден приедет в Украину, но не в этом году. Об этом он сказал в эфире "Подробностей недели" на Интере, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр, и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев . Но этот визит не будет в этом году, поскольку дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год" , - заявил Кулеба.

По его словам, пока стороны сосредоточатся на выполнении договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита президента Владимира Зеленского в Белый дом.

Последний раз Джо Байден посещал Украину в январе 2017 года. Во время встречи с Зеленским в Вашингтоне американский президент выразил надежду, что осуществит новый визит в Украину.

Владимир Зеленский после переговоров сказал, что Байдена пригласили в Украину, "но когда сможет. Он человек занятой".