Президент утвердил Стратегию внешней политики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 года "О Стратегии внешней политики Украины".

Соответствующий указ №448/2021 обнародован на сайте главы государства.

Стратегия содержит основные приоритеты и стратегические цели внешнеполитической деятельности Украины: курс государства на членство в ЕС и НАТО, восстановление территориальной целостности и противодействие агрессии РоSSии, продвижение украинского экспорта и привлечения инвестиций, сотрудничество с другими государствами и международными организациями и тому подобное.

Ответственным за выполнение решения СНБО назначен секретарь Совета Алексей Данилов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее сегодня Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая 2021 года "О Стратегии кибербезопасности Украины", а также утвердил обновленную редакцию указанной Стратегии.