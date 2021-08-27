Президент утвердил Стратегию внешней политики Украины

Стратегия содержит основные приоритеты и стратегические цели внешнеполитической деятельности Украины.

Президент утвердил Стратегию внешней политики Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 года "О Стратегии внешней политики Украины".

Соответствующий указ №448/2021 обнародован на сайте главы государства.

Стратегия содержит основные приоритеты и стратегические цели внешнеполитической деятельности Украины: курс государства на членство в ЕС и НАТО, восстановление территориальной целостности и противодействие агрессии РоSSии, продвижение украинского экспорта и привлечения инвестиций, сотрудничество с другими государствами и международными организациями и тому подобное.

Ответственным за выполнение решения СНБО назначен секретарь Совета Алексей Данилов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее сегодня Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая 2021 года "О Стратегии кибербезопасности Украины", а также утвердил обновленную редакцию указанной Стратегии.

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