СБУ сообщила о подозрении одному из бывших функционеров "Партии регионов" на Херсонщине

По данным спецслужбы, сейчас он скрывается в оккупированном Крыму.

СБУ сообщила о подозрении одному из бывших функционеров "Партии регионов" на Херсонщине
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене бывшему функционеру "Партии регионов", который до Революции Достоинства возглавлял один из районов в Херсонской области а сейчас скрывается на временно оккупированном полуострове Крым.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, фигурант перебрался на остров сразу после оккупации.

"Будучи этническим татарином, он активно включился в пророSSийскую агитацию крымскотатарского населения. Против тех, кто не разделял его идеи, инициировал преследование оккупационными властями", - говорится в сообщении.

Источники LB.ua в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о Сейтемура Ниметуллаева.

Подозреваемый создал общественную организацию для "объединения крымскотатарского народа". Установлено, что настоящей целью этой организации является:

  • целенаправленная агитация населения, в частности этнических татар, по признанию легитимности факта оккупации РФ территории АР Крым;

  • агитация о признании оккупационных органов власти РФ;

  • побуждение населения АР Крым для участия в работе оккупационных органов власти РФ;

  • агитация за участие в выборах в представительные органы оккупационной власти на территории АР Крым и в выборах президента РФ.

Продолжаются следственно-розыскные действия.

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