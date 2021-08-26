СБУ сообщила о подозрении одному из бывших функционеров "Партии регионов" на Херсонщине
По данным спецслужбы, сейчас он скрывается в оккупированном Крыму.
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене бывшему функционеру "Партии регионов", который до Революции Достоинства возглавлял один из районов в Херсонской области а сейчас скрывается на временно оккупированном полуострове Крым.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По информации спецслужбы, фигурант перебрался на остров сразу после оккупации.
"Будучи этническим татарином, он активно включился в пророSSийскую агитацию крымскотатарского населения. Против тех, кто не разделял его идеи, инициировал преследование оккупационными властями", - говорится в сообщении.
Источники LB.ua в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о Сейтемура Ниметуллаева.
Подозреваемый создал общественную организацию для "объединения крымскотатарского народа". Установлено, что настоящей целью этой организации является:
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целенаправленная агитация населения, в частности этнических татар, по признанию легитимности факта оккупации РФ территории АР Крым;
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агитация о признании оккупационных органов власти РФ;
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побуждение населения АР Крым для участия в работе оккупационных органов власти РФ;
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агитация за участие в выборах в представительные органы оккупационной власти на территории АР Крым и в выборах президента РФ.
Продолжаются следственно-розыскные действия.