На квартиру депутата Устиновой наложили арест, а машину объявили в розыск
Это произошло из-за решения суда об уплате компенсации заместителю главы Главного следственного управления полиции Евгению Шевцову.
На квартиру народного депутата Александры Устиновой ("Голос") наложили арест, а ее автомобиль объявили в розыск.
Такое решение принято из-за обязательства уплатить 80 тысяч гривен компенсации за причиненный моральный ущерб заместителю главы Главного следственного управления полиции Евгению Шевцову, сообщила депутат в Facebook.
Шевцов в прошлом году написал сообщение в соцсети, в котором назвал Устинову "тупой овцой, обезьяной, бродячей живностью и умственно отсталым чучелом". По словам депутата, внутренняя безопасность полиции при расследовании действий Шевцова определила, что его страницу якобы взломали, и он этого "не писал".
"Так вот, вместо расследований внутренней безопасности наш реформированный полицейский подал 6 судебных исков против меня, потому что как это так я написала, что такой уважаемый человек не может звание офицера иметь!" - заявила нардеп.
Печерский райсуд принял решение об уплате Шевцову 80 тысяч грн, но Устинова утверждает, что не знала об этом.
Напомним, 2 марта журналисты "Бигус.Инфо" опубликовали расследование, посвященное недвижимости жены Евгения Шевцова - Елены Шевцовой-Дегрик. Журналисты выяснили, что в 2016 году ей подарили нежилое помещение площадью 587 кв. м в Киеве. Ранее оно принадлежало бизнесмену Алексею Кикирешко, бывшему президенту футбольного клуба "Арсенал Киев", но недвижимость была арестована из-за непогашенных банковских кредитов Кикирешко.