Вражеский беспилотник пересек линию соприкосновения на Донбассе

Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 2 гектара территории и передали на уничтожение 35 взрывоопасных предметов.

Вражеский беспилотник пересек линию соприкосновения на Донбассе
Фото: mobtada.com

В течение текущих суток, 24 августа, учтено 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

По информации штаба ООС, сегодня на Луганщине и Донетчине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

О факте нарушения со стороны роSSийско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Сообщается также, что пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 2 гектара территории и передали на уничтожение 35 взрывоопасных предметов.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РоSSийской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 23 августа роSSийские-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. В ходе огнестрельного обстрела один военный погиб, сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

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