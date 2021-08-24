В Одессе состоялся военно-морской парад ко Дню Независимости

В Одессе возле пляжа Ланжерон в 30-ю годовщину Независимости Украины состоялся военно-морской парад. Участие в нем приняли ВМС Вооруженных сил Украины.

Фото: Армия информ

Состоялось прохождение боевых кораблей и катеров. Они отработали показательные элементы применения сил и средств, пишут dsnews и "Новинарня".

Кроме того, участвовали патрульные катера Государственной пограничной службы и корабли стран-партнеров и авиация, добавили в "Армияinform".

Фото: Армия информ

Фото: Армия информ

Фото: Армия информ

В рамках празднования прошли около 20 кораблей, катеров и судов ВМС, ГПСУ и Морской поисково-спасательной службы, в частности средний разведывательный корабль "Симферополь", артиллерийские катера, корабль обеспечения "Балта", корабли морской охраны ГПСУ "Николаев" и "Павел Державин" .