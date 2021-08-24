Глава МИД Франции Ле Дриан прибыл с визитом в Украину

Он встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы прибыл в Киев .

В пресс-службе МИД Украины сообщилы, что министры проведут переговоры, Ключевыми темами которых станут развитие политического диалога Украины и Франции, поддержка европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, укрепление взаимодействия в рамках международных организаций.

"Ле Дриан также примет участие в торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости Украины", - отметили в сообщении.

По результатам встречи ожидается совместная пресс-конференция.

Напомним, Францию на Крымской платформе представлял министр торговли Франк Ристер.