Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем, который находится в Украине.

Фото: "ЄС"

Во время встречи Петр Порошенко поблагодарил Вселенского Патриарха за Томос и любовь к Украине. Говорили также о развитии Православной Церкви Украины, говорится в сообщении пресс-службы " ЕС ".

"Происходит первый после получения Томоса визит его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея, человека, который очень любит Украину. Матери Церкви - к верным Православной Церкви Украины, ко всем украинцам", - сообщил Порошенко журналистам.

Он отметил, что визит Вселенского Патриарха является историческим событием.

"Мы увидели большую любовь украинцев и то нетерпение, с которым они ожидали этого визита", - убежден Порошенко.

Фото: " ЕС "

Он добавил, что с первых дней пребывания в должности Президента в 2014 году со своей командой поставил целью получения автокефалии.

"Тогда эта задача казалась невыполнимой. Если вы увидите мое выступление 28 июля 2015 года, то там я представил стратегию получения автокефалии украинской церкви. Настойчивая дипломатическая работа, поддержка всего мира, поддержка всех украинцев позволила нам выйти на указанный результат", - отметил Петр Порошенко .

Политик добавил, что миссия, как возложена на Церковь - это объединение всей Украины для того, чтобы страна не руководилась со стороны государства-агрессора, а церковь была одним из крупных фундаментов для развития украинской нации и украинской государственности.