Петр Порошенко провел встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем
Порошенко поблагодарил Вселенского Патриарха за Томос и любовь к Украине.
Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем, который находится в Украине.
Во время встречи Петр Порошенко поблагодарил Вселенского Патриарха за Томос и любовь к Украине. Говорили также о развитии Православной Церкви Украины, говорится в сообщении пресс-службы "ЕС".
"Происходит первый после получения Томоса визит его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея, человека, который очень любит Украину. Матери Церкви - к верным Православной Церкви Украины, ко всем украинцам", - сообщил Порошенко журналистам.
Он отметил, что визит Вселенского Патриарха является историческим событием.
"Мы увидели большую любовь украинцев и то нетерпение, с которым они ожидали этого визита", - убежден Порошенко.
Он добавил, что с первых дней пребывания в должности Президента в 2014 году со своей командой поставил целью получения автокефалии.
"Тогда эта задача казалась невыполнимой. Если вы увидите мое выступление 28 июля 2015 года, то там я представил стратегию получения автокефалии украинской церкви. Настойчивая дипломатическая работа, поддержка всего мира, поддержка всех украинцев позволила нам выйти на указанный результат", - отметил Петр Порошенко .
Политик добавил, что миссия, как возложена на Церковь - это объединение всей Украины для того, чтобы страна не руководилась со стороны государства-агрессора, а церковь была одним из крупных фундаментов для развития украинской нации и украинской государственности.
"Я всех поздравляю с этим великим праздником, я передаю привет Вселенского Патриарха, большую любовь к Украине и большую веру в Бога. И в этот день, День украинского флага, накануне 30-й годовщины нашей Независимости, прошу вас о молитве за Украину. И Господь нам поможет. Наши главные победы, главные победы Украины и украинцев точно впереди - включая членство в ЕС, включая членство в НАТО, потому что Украина - европейское государство", - резюмировал Петр Порошенко.