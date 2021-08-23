Оккупация Крыма ставит под сомнение эффективность всей международной системы безопасности, - Зеленский

Он пообещал, что государство будет делать все возможное, чтобы "Крым вместе с Украиной стал частью Европы", и для этого будет использовать все юридические и дипломатические средства.

Оккупация Крыма ставит под сомнение эффективность всей международной системы безопасности, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский считает, что без обеспечения надлежащей безопасности в Черном море Украине вряд ли удастся вернуть Крым. Оккупация полуострова ставит под сомнение эффективность всей международной системы безопасности и сам принцип территориальной неприкосновенности границ, заявил глава государства в рамках инаугурационного саммита Крымской платформы.

"Без восстановления доверия к ней ни одно государство не может быть уверено, что не станет следующей жертвой оккупации части. Политические преследования, насильственные исчезновения, незаконное содержание более 100 политических заключенных, пытки, подавление СМИ и свободы вероисповедания. Принудительные демографические изменения, незаконный призыв украинских граждан в роSSийскую армию, пропаганда войны в школах - таковы реалии украинского полуострова", - перечислил президент.

Он пообещал, что государство будет делать все возможное, чтобы "Крым вместе с Украиной стал частью Европы", и для этого будет использовать все юридические и дипломатические средства.

Зеленский надеется, что синергия усилий должна заставить РоSSию сесть за стол переговоров по освобождению полуострова.

"Мы понимаем, что одна Украина никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне и на новом уровне вопрос деоккупации украинского полуострова. Нужны дальнейшие шаги для освобождения Крыма. Наши совместные усилия могли бы избавиться от вооруженной агрессии и приостановить агрессию на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса", - считает президент.

Он добавил, что необходимо сосредоточиться на практической работе и координации усилий по конкретным вопросам: усилении санкций, защите прав человека, преодолении экономических и экологических последствий оккупации, обеспечении свободы навигации в Черном и Азовском морях.

По результатам мероприятия будет подписана декларация государств-участников, в которой они дадут оценку незаконным агрессивным действиям РоSSии, подтвердят готовность политики непризнания попытки аннексии до момента деоккупации.

"Для поддержки создан офис Крымской платформы. Офис на ежедневной основе будет мониторить ситуацию с правами человека, о росте военной активности на полуострове, будет отслеживать экологическую и экономическую ситуацию на оккупированной территории", - заявил Владимир Зеленский.

Предполагается, что Крымская платформа должна стать центром выработки и принятия ключевых международных решений по Крыму.

"С сегодняшнего дня мы начинаем обратный отсчет времени для освобождения нашей земли. И вполне возможно, что 23 августа 2021 года войдет в историю как день начала деоккупации АР Крым и города Севастополя. Оккупация Крыма началась в Москве, деоккупацию Крыма точно мы начнем в Киеве", - заверил президент.

Напомним, что сегодня начался первый саммит Крымской платформы - инициативы, которая призвана привлечь большее внимание на самом высоком международном уровне к проблеме оккупации части Украины.

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