Один мільйон боєприпасів має доставити ЄС до України протягом року – ЗМІ

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу у понеділок, 20 березня, мають підписати план постачання боєприпасів для України. Про це повідомив журналіст "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк у Twitter .

"Міністри закордонних справ ЄС мають завтра підписати план постачання боєприпасів для України — з метою забезпечення Києва одним мільйоном артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців", - написав Йозвяк.