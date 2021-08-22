Варфоломей вспомнил о погибших на Донбассе военных и врачах в своем выступлении на форуме "Украина 30"

"Мы вспоминаем тех военных, добровольцев, врачей, которые защищали эту землю, начиная с 2013 года".

Вселенский патриарх Варфоломей выступил на IV Международном волонтерском и ветеранском форуме "Украина 30. Защитники".

Об этом сообщает "Укринформ".

"Мы вспоминаем тех военных, добровольцев, врачей, которые защищали эту землю, начиная с 2013 года. И сегодня, когда мы признаем и уважаем тех, кто служил в Вооруженных силах, мы вспоминаем и тех, кто отдал самую большую жертву за свою страну и нацию... Сегодня Константинопольская церковь, которая теперь является сестринской церковью вновь сформированной Православной церкви Украины, направляет свои благословения вашей древней стране", - сказал Варфоломей во время выступления.

Сегодня в Киеве состоялся IV Международный волонтерский и ветеранский форум "Украина 30. Защитники". В рамках форума состоялись сессии "Национальная устойчивость. Ветераны", "Ветераны: международный опыт", "Истории успеха и лидерства в ветеранской общественности", "Ветеранский спорт - путь к реабилитации".

Визит архиепископа Константинополя - Нового Рима и Вселенского патриарха Варфоломея в Украину начался 20 августа. В столичном Михайловском Златоверхом соборе 21 августа по случаю его визита была совершена благодарственная молитва (доксология).

В воскресенье, 22 августа, утром Вселенский патриарх вместе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием провели литургию в Софийском соборе.