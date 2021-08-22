На Луганщине достроили телебашню, которая будет транслировать на оккупированные территории
Предполагается, что она обеспечит трансляцию около 30 каналов цифрового телевидения и 8 - радио.
На территории Попаснянской теробщины Луганской области закончили строительство телевизионной башни, которая будет вещать на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
"«Благодаря сотрудничеству государственной и местной власти сегодня в Луганской области завершено строительство телевизионной башни. Стратегически важный объект, ведь на прифронтовых территориях с 2014 года частично отсутствует украинское радио и телевещание. Также с построенной телебашни будет осуществляться трансляция на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Около 200 тысяч человек с обеих сторон линии разграничения будут иметь доступ к украинскому контенту", - отметил Чернышов.
Конструкция башни высотой в 150 метров и весом почти 100 тонн. Предполагается, что она обеспечит трансляцию около 30 каналов цифрового телевидения и 8 радиоканалов.
Напомним, в мае Минреинтеграции подписало соглашение о финансировании крымскотатарского детского канала "ЛЯЛЕ".
Ранее в Минкультуры рассказывали, что рассматривают варианты блокировки сигнала связи с оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
РоSSия прекратила вещание украинских СМИ на контролируемых ею территориях Украины - в оккупированном Крыму и части Донбасса. Украинские средства массовой информации ищут возможности доносить свой сигнал к аудитории на неподконтрольной Киеву территории. В апреле Минреинтеграции объявило тендер для украинских телерадиовещателей на территорию Крыма. Объявленная стоимость составляет 4 млн гривен.