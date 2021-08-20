Мэр Запорожья после обысков в горсовете заявил о "давлении, которого не было со времен Януковича"

Владимир Буряк считает, что таким образом пытаются захватить контроль над городом и его ресурсами.

Мэр Запорожья после обысков в горсовете заявил о "давлении, которого не было со времен Януковича"
Фото: zabor.zp.ua

Мэр Запорожья Владимир Буряк назвал обыски в мэрии города "проявлением беспрецедентного давления с целью захватить власть в городе".

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Вчера в Запорожском горисполкоме, райадминистрациях, на коммунальных предприятиях снова принимали гостей в погонах. За последние полтора года уже сбился со счета по количеству пустых обысков в Запорожье, начиная с атаки на новый терминал аэропорта и заканчивая вчерашними. Скажу откровенно: сначала они вызвали в меня гнев. Потом - смех. А сейчас - просто философское отношение. Ведь в украинских реалиях обыски - это средство давления на неуступчивых бизнесменов, мэров...", - сказал Буряк.

Сегодня, по его словам, городские головы Украины ощущают на себе "беспрецедентное давление, которого не было даже со времен Януковича".

По мнению Буряка, причин такого давления на местное самоуправление две: первая - высокие рейтинги мэров и партий, которые они возглавляют, вторая - ресурсы городов.

"Группа рейдеров и откровенных преступников всеми возможными методами пытается захватить контроль над городом и его ресурсами. Выкручивать руки лично мне активно начали с самого начала. Было давление, затем шантаж, потом переформатирование депутатского большинства в горсовете невидимыми руководителями по такому, знаете, бизнес-принципу", - заявил мэр Запорожья.

Буряк заявил, что нельзя отдать ресурсы города "смотрящим" в обмен на собственный покой.

Напомним, 19 августа в Запорожском городском совете в кабинетах мэра, советников, в райадминистрациях, коммунальных заведениях произошла серия обысков.

26 июля мэр Буряк обращался в Верховную Раду Украины о роспуске Запорожской мэрии. 5 августа в Запорожье тысячи людей митинговали из-за конфликта в городском совете.

Отметим, что в структурах Киевской городской госадминистрации также несколько дней продолжались обыски.

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