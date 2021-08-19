Большинство украинцев не жалеют о распаде СССР

Ностальгия осталась только у старших поколений.

Большинство украинцев не жалеют о распаде СССР
Фото: faratab.com

Большинство украинцев не жалеют о распаде СССР и проголосовали бы за провозглашение независимости, если бы пришлось.

Об этом свидетельствует масштабный опрос группы "Рейтинг". Он проводился ко Дню Независимости и имел целью определить особенности мышления и позиции нового поколения украинцев, выросшего после распада СССР. 61% опрошенных не жалеют сейчас о распаде Советского Союза, 32% - жалеют. Среди молодежи, родившейся после 1991 года, это соотношение достигает 80% против 11%.

Провозглашение независимости Украины сегодня в целом поддержали бы 80% опрошенных. Не поддержали бы - всего 15%, затруднились ответить - 5%.

Больше всего тех, кто ностальгирует по СССР - на юго-востоке Украины, среди представителей старшего поколения и менее обеспеченных. Ностальгируют по Советскому Союзу также те, кто не поддержал бы провозглашение независимости Украины, а также люди, которые считают свои лучшие времена уже в прошлом.

Влияние советского периода на развитие Украины 52% оценили как нейтральное, 23% - как отрицательное, 18% - как положительное.

Участники опроса считают, что при Союзе была лучшая медицина (54%) и образование (57%). Сейчас лучше свобода слова (77%) и условия для самореализации (64%). Зато оценки уровня жизни разделились поровну: по 43% считают, что он был лучше как во времена Советского союза, так и в современной Украине. Младшие считают, что сегодня лучше, старшие - наоборот.

Опрос проводился с 20 июля по 9 августа включительно методом телефонного интервью, в нем приняли участие 20 тысяч человек. Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,0%.

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