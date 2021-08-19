Подозреваемого во взяточничестве главу Харьковского облсовета уволили с должности

Преемницей Товмасяна может стать Татьяна Егорова-Луценко.

Подозреваемого во взяточничестве главу Харьковского облсовета уволили с должности
Артур Товмасян
Фото: Вгороде

Главу Харьковского облсовета Артура Товмасяна, которого подозревают в получении 1 млн гривен взятки, уволили.

Решение приняли 19 августа на внеочередной сессии по процедуре тайного голосования. "За" проголосовали 88 депутатов.

"Депутаты Харьковского областного совета приняли решение областного совета "Об увольнении с должности главы Харьковского областного совета VIII созыва Товмасяна А. Е. в связи с досрочным прекращением полномочий", - сообщает пресс-служба областного совета.

По информации пресс-службы, на должность главы областного совета от фракции партии "Слуга народа" предложена кандидатура Татьяны Егоровой-Луценко. Депутаты приступили к голосованию.

Как сообщали, 17 августа Товмасян написал заявление об увольнении.

Напомним, депутат от партии "Слуга народа" Товмасян был избран на должность главы облсовета 11 декабря прошлого года. Он был единственным претендентом на эту должность. 4 августа этого года, после обвинения во взяточничестве, его исключили из фракции.

5 августа Высший антикоррупционный суд избрал Товмасяну меру пресечения - он должен заплатить почти 3 млн гривен залога и выполнять ряд процессуальных обязанностей.

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