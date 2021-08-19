Футболист молодежной сборной Афганистана погиб в американском транспортном самолете при попытке бежать из страны

Люди пытаются покинуть страну любым способом.

Заки Анвари
Фото: instagram.com/m.zaki.anwari
Заки Анвари

Футболист молодежной сборной Афганистана Заки Анвари трагически погиб при попытке покинуть страну, сообщил журналист Бабак Тагвай в Twitter.

Анвари тайком забрался в отсек шасси американского транспортного самолета C-17A, чтобы вылететь из Афганистана. Позже части тела футболиста нашли в отсеке.

Very sad to hear that one of the youths who tried to leave #Kabul through grabbing the landing gear bay of a #USAF\'s C-17A transport airplane few days ago was a player of #Afghanistan\'s National youth soccer team, Zaki Anvari. His body parts was found in the landing gear bay. pic.twitter.com/tsiSuiZTLs

— Babak Taghvaee - ?????? ??????? - ???? ?????? (@BabakTaghvaee) August 18, 2021
Напомним, Соединенные Штаты Америки после 20-летней войны в Афганистане решили вывести свои войска, развязав руки Талибану.

Более 2200 дипломатов и других гражданских лиц были эвакуированы военными рейсами из Кабула.

Это пытаются сделать и жители Афганистана. Так, 16 августа группа афганцев вцепились в самолет армии США, направлявшийся из столичного аэропорта - им не удалось удержаться, они упали на землю и разбились.

16 августа Украина вывезла самолетом 79 человек, являющихся гражданами пяти стран.

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