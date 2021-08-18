Двое американцев имели симптомы "гаванского синдрома" во время пребывания в Германии

Двое американских служащих в Германии жаловались на симптомы "гаванского синдрома", который, возможно, возникает от воздействия микроволнового оружия. Это первый случай возникновения такой симптоматики в стране НАТО, пишет The Wall Street journal.

По словам дипломатов, в последние месяцы они чувствовали тошноту, головную боль, боль в ушах, усталость, бессонницу и бессилие. При этом дипломаты сообщили, что аналогичные инциденты были зарегистрированы среди американских чиновников и в других европейских странах, но детали не сообщили.

Некоторые пострадавшие являются офицерами разведки или дипломатами, работающими над связанными с Россией вопросами. Это экспорт газа, кибербезопасность и политическое вмешательство.

Один из пострадавших на условиях анонимности рассказал, что в марте он почувствовал резкую боль, шум и давление в ушах. В этот момент он был у себя дома. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, подобную той, которая наблюдалась у людей, пострадавших от действия ударных волн при взрывах. Этот человек в настоящее время лечится в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида в Мэриленде. Где именно с ним случился инцидент - не уточняется, но это европейская столица.

В Госдепе ничего не комментируют, ссылаясь на тайну следствия, но утверждают, что этот вопрос является приоритетным.

Набор этих симптомов впервые был зарегистрирован в 2016 году на Кубе, из-за чего получил название "гаванского". После этого дипломаты и разведчики жаловались на похожую симптоматику в Китае, РоSSии, и даже в Австрии и Польше . Также сообщали об инцидентах в Вашингтоне.

В Австрии на загадочные симптомы жаловались сразу около 20 должностных лиц. Большинство из них являются офицерами разведки.

"Мы очень серьезно относимся к этому, мы несем ответственность за защиту здоровья и безопасности дипломатов, и это бросает вызов нашей репутации как международного центра диалога", - прокомментировал один из австрийских чиновников.

Некоторые официальные лица в США считают, что жалобы могут быть связаны с использованием микроволнового оружия. Рабочую группу по расследованию этих случаев в ЦРУ возглавляет человек, который разыскивал террориста Усаму бен Ладена.

Напомним, что за последние пять лет по миру было зарегистрировано более 130 случаев, похожих на "гаванский синдром".

Анонимные источники CNN также утверждают, что у директора ЦРУ теперь каждый день проходят внутренние брифинги по этому вопросу, в том числе с пострадавшими.

В США считают, что болезненные симптомы являются следствием действия микроволнового оружия, но окончательно в этом не уверены.

Оружие направленной энергии (часто называют лазерным) излучает энергию в заданном направлении без применения проводов и других проводников. Может достигать летального и нелетального эффекта. Такой вид оружия существует, но находится на стадиях тестирования.