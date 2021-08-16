Апелляционная палата ВАКС оставила Чауса под домашним арестом

Жалобы прокурора и стороны защиты оставили без удовлетворения.

Апелляционная палата ВАКС оставила Чауса под домашним арестом
Фото: Макс Требухов

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение о мере пресечения для бывшего судьи Николая Чауса. Он продолжит находиться под круглосуточным домашним арестом.

Об этом сообщил адвокат экс-судди Ростислав Кравец.

"Апелляционные жалобы относительно меры пресечения Николаю Чаусу прокурора и стороны защиты оставили без удовлетворения, а решение - без изменения", - написал Кравец в телеграмме.

Напомним, Чаусу инкриминируют получение в 2016 году 150 тыс. долларов взятки за условный срок для 74-летней женщины, которая торговала наркотиками. Полученные средства судья хранил в стеклянных банках.

После выдвижения обвинений Чаус сбежал в Молдову, где просил политического убежища, но получил отказ. Молдавское издание RISE Moldova писало, что судья мог убежать из Украины с помощью лиц, приближенных к олигарху Владимиру Плахотнюку. Журналисты считают, что Чауса могли вывезти из Украины на чартерном самолете по паспорту гражданина Молдовы Вячеслава Турку.

В Молдове Чауса арестовали на 15 суток и держали под домашним арестом. В конце концов он жил там до весны 2021-го, когда его якобы похитила группа неизвестных вооруженных людей в Кишиневе. В МВД Молдовы сообщили, что к этому могут быть причастны граждане Украины.

В МИД Украины ответили, что государство не имеет отношения к тому, что случилось с Чаусом. Впоследствии выяснилось, что бывшего судью вывезли в Украину. По данным молдавских правоохранителей, к этому имели непосредственное отношение сотрудники украинского посольства и, возможно, спецслужбы.

Через полтора месяца после своего исчезновения Чаус внезапно обнародовал видеообращение, в котором сказал, что его похищали, и пообещал обличительные заявления. В июне он записал еще одно видео, в котором обвинил директора НАБУ в сведении счетов и мести.

Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло объявил о завершении расследования исчезновения Чауса. По данным правоохранителей, к похищению могут быть причастны государственные структуры Украины.

До конца июля Чаус не давал о себе знать, пока на прошлой неделе не пришел в шортах к главе общины поселка в Винницкой области. НАБУ заявило, что Чауса перехватили сотрудники СБУ, и попросило выйти этих правоохранителей на связь. Поскольку Чаус является подозреваемым в коррупционному делу, заниматься им должно именно НАБУ.

Даже адвокаты Чауса не знали, куда везут их подзащитного – в Службу безопасности или Антикоррупционное бюро. Потом выяснилось, что детективы НАБУ устроили буквально погоню за автомобилем СБУ, в котором якобы везли Чауса. Место пребывания бывшего судьи было неизвестно несколько суток, пока его не задержали в Феофании.

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