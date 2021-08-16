На Херсонщине разоблачили агента роSSийской военной разведки

Пенсионер рассказал, что сотрудничал со спецслужбой РФ "по идеологическим соображениям".

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли разведывательно-подрывную деятельность агента главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РоSSии на Херсонщине. Им оказался местный житель, пенсионер вооруженных сил СССР .

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Выяснилось, что злоумышленник согласился на сотрудничество со спецслужбой страны-агрессора "по идеологическим соображениям".

"По заданию роSSийских кураторов он собирал сведения о схеме охраны и обустройстве одного из стратегических объектов критической инфраструктуры региона; идентифицировал представителей специальных служб Украины; передавал данные о гражданах, которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки. Полученные на основе выполнения задач роSSийской спецслужбы сведения агент передавал по скрытым каналам связи", - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства правонарушителя были изъяты средства связи, используемые для контактов с кураторами, переписка с инструкциями, а также оружие с патронами и взрывчатка.

Гражданину сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются оперативно-следственные действия.

Напомним, ранее в Харькове задержали мужчину, который собирал данные об украинской бронетехнике для роSSийских спецслужб.