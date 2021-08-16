Минздрав разрешит работать во время карантина заведениям и ТРЦ при вакцинации 80% работников

Министерство здравоохранения не планирует ключевых изменений в постановление о карантине. В случае увеличения заболеваемости, будет действовать адаптивный карантин с поэтапным зонированием регионов, в зависимости от уровня эпидемиологической опасности. Но предусматриваются определенные ограничения для невакцинированных граждан.

Об этом сообщил Союз украинских предпринимателей по итогам встречи с министром здравоохранения Виктором Ляшко и заместителем министра Александром Комаридой.

Минздрав намерен разрешить работать во время жесткого карантина некоторым заведениям, при вакцинации более 80% коллектива, а также - ТРЦ по специальной системе.

В министерстве планируют ввести послабления во время карантина для некоторых заведений, если:

до 80% и более коллектива предприятия/организации вакцинированы;

в заведения допускаются только вакцинированные потребители и клиенты

образовательные заведения не будут переходить в онлайн - 80% взрослых, работающих в школах, должны быть вакцинированы.

Для торгово-развлекательных центров разрабатывают специальную программу по примеру Германии, которая позволит записаться на конкретное время для посещения ТРЦ, отслеживать его загрузку, допускать в такие заведения вакцинированных покупателей или тех, кто сделал ПЦР-тест или экспресс-тест на месте. В ближайшее время Минздрав планирует презентовать эту программу.

"Сейчас в Украине 7 млн доз «свободных» вакцин. Будут еще поставки, перебоев не предусматривается. Главная задача сегодня - привлечь как можно больше населения страны к вакцинации, в том числе - при поддержке и помощи бизнеса. Ведь новый штамм вируса «Дельта», который сейчас активно распространяется, является болезнью именно невакцинированных людей: процент людей, которые заболели, имеют осложнения и тяжелое течение болезни, очень низкий среди вакцинированных", - отмечается в сообщении.

Напомним, Кабинет министров принял решение продлить карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года. А с 5 августа, согласно постановлению правительства, были изменены связанные с карантином правила пересечения границы и контрольных пунктов въезда-выезда.