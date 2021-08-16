Минздрав разрешит работать во время карантина заведениям и ТРЦ при вакцинации 80% работников

Для торгово-развлекательных центров разрабатывают специальную программу по примеру Германии.

Минздрав разрешит работать во время карантина заведениям и ТРЦ при вакцинации 80% работников
Фото: kievcity.gov.ua

Министерство здравоохранения не планирует ключевых изменений в постановление о карантине. В случае увеличения заболеваемости, будет действовать адаптивный карантин с поэтапным зонированием регионов, в зависимости от уровня эпидемиологической опасности. Но предусматриваются определенные ограничения для невакцинированных граждан.

Об этом сообщил Союз украинских предпринимателей по итогам встречи с министром здравоохранения Виктором Ляшко и заместителем министра Александром Комаридой.

Минздрав намерен разрешить работать во время жесткого карантина некоторым заведениям, при вакцинации более 80% коллектива, а также - ТРЦ по специальной системе.

В министерстве планируют ввести послабления во время карантина для некоторых заведений, если:

  • до 80% и более коллектива предприятия/организации вакцинированы;
  • в заведения допускаются только вакцинированные потребители и клиенты
  • образовательные заведения не будут переходить в онлайн - 80% взрослых, работающих в школах, должны быть вакцинированы.

Для торгово-развлекательных центров разрабатывают специальную программу по примеру Германии, которая позволит записаться на конкретное время для посещения ТРЦ, отслеживать его загрузку, допускать в такие заведения вакцинированных покупателей или тех, кто сделал ПЦР-тест или экспресс-тест на месте. В ближайшее время Минздрав планирует презентовать эту программу.

"Сейчас в Украине 7 млн доз «свободных» вакцин. Будут еще поставки, перебоев не предусматривается. Главная задача сегодня - привлечь как можно больше населения страны к вакцинации, в том числе - при поддержке и помощи бизнеса. Ведь новый штамм вируса «Дельта», который сейчас активно распространяется, является болезнью именно невакцинированных людей: процент людей, которые заболели, имеют осложнения и тяжелое течение болезни, очень низкий среди вакцинированных", - отмечается в сообщении.

Напомним, Кабинет министров принял решение продлить карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года. А с 5 августа, согласно постановлению правительства, были изменены связанные с карантином правила пересечения границы и контрольных пунктов въезда-выезда.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Крищенко ушел с должности начальника полиции КиеваКрищенко ушел с должности начальника полиции Киева
Зеленский посетил военные учения на острове ЗмеиныйЗеленский посетил военные учения на острове Змеиный
Критик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасностиКритик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасности
Один из раненых вчера на Донбассе военных умер в больницеОдин из раненых вчера на Донбассе военных умер в больнице
Послы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в АфганистанеПослы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в Афганистане
Блок рекламы


Похожие новости
Ляшко: вакцинация во время праздников не должна останавливатьсяЛяшко: вакцинация во время праздников не должна останавливаться
Во время акции на Банковой пострадал телеоператорВо время акции на Банковой пострадал телеоператор
Возбуждено дело из-за травмирования правоохранителей во время акции протестаВозбуждено дело из-за травмирования правоохранителей во время акции протеста
Порошенко призвал нарастить темпы вакцинацииПорошенко призвал нарастить темпы вакцинации
"УДАР" Кличко предлагает направить деньги от МВФ на поддержку бизнеса, пострадавшего из-за карантина"УДАР" Кличко предлагает направить деньги от МВФ на поддержку бизнеса, пострадавшего из-за карантина
За время независимости родилось более 13,5 млн украинцев, - МинюстЗа время независимости родилось более 13,5 млн украинцев, - Минюст
Тимошенко: Темпы вакцинации нужно наращивать во всех регионахТимошенко: Темпы вакцинации нужно наращивать во всех регионах
Премьеру Сент-Винсент и Гренадин разбили голову противники обязательной вакцинацииПремьеру Сент-Винсент и Гренадин разбили голову противники обязательной вакцинации
Глава Минздрава призвал украинцев не пить алкоголь на празднованиях Дня НезависимостиГлава Минздрава призвал украинцев не пить алкоголь на празднованиях Дня Независимости
Глава Минздрава призвал соблюдать противоэпидемические правила во время празднования Дня НезависимостиГлава Минздрава призвал соблюдать противоэпидемические правила во время празднования Дня Независимости
Последние новости
Подгружаем последние новости