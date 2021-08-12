ГБР отказалось включить в "дело моряков" решение Международного морского трибунала в Гамбурге, - адвокат

Игорь Головань обнародовал ответ ГБР

ГБР отказалось включить в "дело моряков" решение Международного морского трибунала в Гамбурге, - адвокат
Фото: eurosolidarity.org

В Государственном бюро расследований отказались привлечь к так называемому «делу моряков», возбужденному против Петра Порошенко, решение Международного морского трибунала в Гамбурге. Об этом сообщил адвокат экс-президента Игорь Головань.

«А между тем «старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Государственного бюро расследований Сергеева прямо 10 июля 2021г. вынесла постановление, которым отказалась истребовать и приобщить к материалам производства копию официального текста Решения международного трибунала по морскому праву от 25.05.2019 года», - сообщил адвокат в Facebook.

Гоовань напомнил, что суд тогда обязал РФ немедленно освободить захваченных в Керченском проливе украинских моряков и корабли и вернуть их в Украину. За два года «расследования» решение международного трибунала по морскому праву от 25.05.2019 даже не было присоединено к материалам производства, - констатировал авокат.

Он обнародовал ответ ГБР, в котором указано: «Спор между Украиной и РФ еще рассматривается, окончательное решение не принято». «Следователи ГБР и их заказчики очень надеются, что Украина проиграет», - резюмирует Игорь Головань.

Как известно, 25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге объявил о применении временных мер к РоSSийской Федерации относительно нарушения ею иммунитетов трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей. Заседание морского трибунала в Гамбурге состоялось ровно через шесть месяцев после захвата Россией в Керченском проливе экипажей двух малых бронированных артиллерийских катеров и буксира ВМС Украины.

Дело по существу рассматривает Арбитражный суд в Гааге, который имеет юрисдикцию в отношении всех споров между Украиной и Россией по Конвенции ООН по морскому праву.

21 мая 2019 года Государственное бюро расследований по заявлению экс-заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова возбудило дело против Петра Порошенко за осуществление в ноябре 2019 перехода корабельной группой ВМС Вооруженных сил Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

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