Беларусь отказалась принять первого с 2008 года посла США

Режим Лукашенко придумал ответ на американские санкции.

Беларусь отказалась принять первого с 2008 года посла США
Фото: twitter.com/USEmbBy

Беларусь в ответ на новые американские санкции отозвала согласие на назначение Джули Фишер послом США. Она должна была стать первым полноценным руководителем американского посольства с 2008 года.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

"Наши страны за последние годы прошли большой путь по выводу дипломатических отношений на более или менее приемлемый уровень, поэтому жаль, что наглые и откровенно враждебные действия американской стороны, как и поступки отдельных ее представителей, абсолютно не подпадающее под понятие дипломатии и профессионализма, разрушили наработки предшественников и заставили нас отозвать ранее выданное согласие Республики Беларусь на назначение Дж.Фишер послом США в нашей стране", - сказал представитель МИД Анатолий Глаз.

Заява Амбасадара ЗША Джулі Фішэр з нагоды ўгодкаў сфальсіфікаваных прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі 9 жніўня і наступных мірных пратэстаў. pic.twitter.com/vAC1qNiGSC

— U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) August 9, 2021

Соединенным Штатам также предложили до 1 сентября сократить численность посольства в Минске до пяти человек.

Беларусь также приостановила согласование всех проектов, грантов и программ по линии правительства США.

Напомним, что дипмиссия США в Беларуси работает без посла с марта 2008 года. Тогда между Минском и Вашингтоном разгорелся дипломатический скандал, причиной которого стало введение американской стороной санкций в отношении Беларуси.

По настоянию белорусской стороны Минск покинула посол США Карен Стюарт, а штат посольства был максимально сокращен.

Последние десять лет дипломатические миссии в обеих странах возглавляют поверенные в делах.

Ограничения на численность сотрудников дипмиссий США Минск отменил в январе 2019 года.

В последние месяцы президентства Дональда Трампа послом в Беларуси было назначено Джули Фишер, но она так и не смогла завершить аккредитацию.

Сейчас посольство возглавляет временный поверенный Рубен Арутюнян.

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