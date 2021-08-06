НАБУ завершило расследование злоупотреблений экс-главы "Украгролизинга" времен Януковича

Детективы Национального бюро за процессуального руководства САП завершили расследование по подозрению в злоупотреблениях бывшего главы правления ДПАТ "НАК "Украгролизинг" и его сообщника, экс-руководителя частной компании.

6 августа стороне защиты открыто материалы для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия должностных лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба СБУ .

Следствие установило, что чиновник госкомпании в сговоре с предпринимателем в феврале 2013 года заключил договор, по которому НАК "Украгролизинг" незаконно предоставила беспроцентный возвратный заем частной компании в 5,7 млн грн. Из этой суммы 4,9 млн грн не вернули государственной структуре, зато средства организаторы коррупционной схемы потратили в пользу юридических лиц, подконтрольных близким родственникам бывшего главы правления ДПАТ "НАК "Украгролизинг"".

15 июня 2021 года экс-главе и его сообщнику сообщили о подозрении.

23 июня Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему главе правления "Украгролизинга" Николаю Шпаку. Экс-чиновнику назначили залог в размере 1,035 млн гривен, а его предполагаемому сообщнику - 181,6 тыс. гривен.

Также суд возложил на подозреваемого определенные обязанности (прибывать по первому требованию, сдать загранпаспорт и т.д.) на срок до 18 августа 2021 года.

Напомним, что Николай Шпак - сын бывшего народного депутата Василия Шпака ("Блок Литвина").

По версии следствия, в 2013 году Шпак-младший, будучи главой "Украгролизинга", заключил договор займа с фирмой, которая контролировалась его близкими родственниками. Деньги были выделены для подготовки производства сельскохозяйственной техники, и часть из них так и не вернулась в "Украгролизинг", а была использована в интересах компаний, подконтрольных Шпаку и его родственникам.

Николая Шпака и его отца судят в Высшем антикоррупционном суде по еще одному обвинению - в растрате и завладении почти 115 млн грн "Украгролизинга".