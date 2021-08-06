В Румынии из-за роSSийского самолета подняли по тревоге британские истребители

Королевские ВВС поднялись для боевого патрулирования.

В Румынии из-за роSSийского самолета подняли по тревоге британские истребители
Фото: raf.mod.uk

В Румынии истребители Typhoons британских ВВС подняли по сигналу быстрого реагирования НАТО из-за пролета роSSийского самолета в воздушном пространстве Альянса над Черным морем.

Радары НАТО обнаружили самолет в международном воздушном пространстве над южной частью Черного моря. Он направлялся в сторону Румынии, сообщили на сайте Королевских воздушных сил.

"Когда роSSийский самолет вошел в район полетной информации Румынии, мы были вынуждены провести боевое воздушное патрулирование ... Когда мы подошли в район боевого воздушного патрулирования, роSSийский самолет развернулся и покинул пространство", - сообщил лейтенант Чарли, один из пилотов Королевских ВВС.

В Королевских ВВС отметили, что охраняют воздушное пространство региона в соответствии с утвержденными в 2014 году мерами на саммите Альянса.

Напомним, что роSSийские самолеты периодически нарушают воздушное пространство других стран. Например, в 2014 году военный самолет РФ заметили в Дании. Тогда по тревоге также поднимали истребители.

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