В оккупированном Симферополе появились надписи в поддержку Крымской платформы
Надписи сделаны на въезде в Симферополь со стороны поселка Молодежное, в котором компактно проживают крымские татары.
На стелле на въезде в оккупированный Симферополь появились надписи в поддержку Крымской платформы.
Соответствующие фото обнародовал в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Сегодняшние фотографии временно оккупированного РФ Крыма: надписи в поддержку Крымской платформы, сделанные на въезде в Симферополь со стороны поселка Молодежное, в котором компактно проживают крымские татары", - написал Чубаров.
Напомним, что саммит должен состояться в Киеве 23 августа 2021 года. Он положит старт работе Крымской платформы, там будет принят короткий документ, в котором будет изложено видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма.
По состоянию на 28 июля участие в саммите подтвердили 28 государств и международных организаций. В частности, от США на украинский саммит Крымской платформы приедет министр транспорта Питер Буттиджедж. Францию на саммите в Киеве будет представлять глава МИД. Свое участие уже также подтвердили Нидерланды.