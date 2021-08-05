В оккупированном Симферополе появились надписи в поддержку Крымской платформы

Надписи сделаны на въезде в Симферополь со стороны поселка Молодежное, в котором компактно проживают крымские татары.

В оккупированном Симферополе появились надписи в поддержку Крымской платформы
Рефат Чубаров
Фото: Lb.ua

На стелле на въезде в оккупированный Симферополь появились надписи в поддержку Крымской платформы.

Соответствующие фото обнародовал в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Сегодняшние фотографии временно оккупированного РФ Крыма: надписи в поддержку Крымской платформы, сделанные на въезде в Симферополь со стороны поселка Молодежное, в котором компактно проживают крымские татары", - написал Чубаров.

Фото: Рефат Чубаров

Фото: Рефат Чубаров

Напомним, что саммит должен состояться в Киеве 23 августа 2021 года. Он положит старт работе Крымской платформы, там будет принят короткий документ, в котором будет изложено видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма.

По состоянию на 28 июля участие в саммите подтвердили 28 государств и международных организаций. В частности, от США на украинский саммит Крымской платформы приедет министр транспорта Питер Буттиджедж. Францию на саммите в Киеве будет представлять глава МИД. Свое участие уже также подтвердили Нидерланды.

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