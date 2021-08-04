Директор природного парка в дельте Днепра получил подозрение за незаконный вылов рыбы

За два года сверх нормы выловили 157 тонн.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении директору Национального природного парка "Нижнеднепровский" Алексею Чачибаи.

Об этом сообщается на сайте ГБР и Херсонской областной прокуратуры.

"В период 2019-2020 годов руководитель нацпарка и его заместитель допустили масштабный сверхнормативный вылов рыбы различных пород. При этом они знали, что годовой лимит уже исчерпан, и вылов следует немедленно прекратить. Чиновники этого не сделали, поэтому промышленный лов продолжился. Всего за этот период было сверх нормы выловлено примерно 157 тыс. кг рыбы", - считает следствие.

Директору национального парка инкриминируют служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины), что привело к ущербу на сумму 62 млн гривен.

Его заместителю сообщили о подозрении в июле.

Национальный природный парк "Нижнеднепровский" площадью более 80 тыс. га расположен на юге Херсонской области. Его основой является дельта Днепра, которая, в отличие от верхнего течения, сохранила свое относительно естественное состояние.

Национальный парк был создан указом президента Петра Порошенко в ноябре 2015 года.