Суд почти в девять раз уменьшил залог главе "Кузницы на Рыбальском"

Валерий Шандра подозревается в поставках ВСУ некачественной военной техники.

Суд почти в девять раз уменьшил залог главе "Кузницы на Рыбальском"
Фото: Depositphotos/AndreyPopov

Киевский апелляционный суд решил применить меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более 50 млн грн к главе правления ЧАО "Кузница на Рыбальском".

Об этом объявил председательствующий судья, передает Укринформ.

"Суд решил ходатайство защиты удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Шандре Валерию Александровичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 сентября. Определить подозреваемому залог в размере 22 027 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 50 001 290 грн", - сказал судья.

Суд также отказался передавать Валерия Шандру на поруки трудовому коллективу ЧАО "Кузница на Рыбальском" и отказал в удовлетворении заявления народных депутатов от "Европейской солидарности" Нины Южаниной, Владимира Арьева и Михаила Забродского о заключении подозреваемого на поруки.

Напомним, 7 июля Печерский районный суд города Киева по делу о поставках Вооруженным силам Украины некачественной техники избрал председателю правления ЧАО "Кузница на Рыбальском" меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более 443 млн грн.

2 июля следователи Госбюро расследований объявили подозрение трем бывшим должностным лицам Министерства обороны и председателю правления ЧАО "Кузница на Рыбальском" в рамках расследования дела о закупке военной техники низкого качества. По информации следствия, государству был нанесен ущерб на более чем 475 млн грн.

Действия экс-должностных лиц Минобороны были квалифицированы как умышленное совершение военным служебным лицом в условиях особого периода действий, явно выходящих за пределы предоставленных прав и полномочий, повлекшее тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Действия главы правления ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском" Валерия Шандры квалифицировали как подстрекательство к преступлению. Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов считает дело против генерала Игоря Павловского и главы правления "Кузницы на Рыбальском" Валерия Шандры "расправой над боевым генералом и предприятием, которое способно выпускать военные корабли".

Напомним, что "Кузницы на Рыбальском" (ранее - "Ленинская кузница") ранее принадлежала Петру Порошенко и Игорю Кононенко.

В ноябре 2018-го компания Сергея Тигипко выкупила доли Порошенко за $235,8 млн и Игоря Кононенко за $64,2 млн в заводе. Пакет пятого президента включал 73,9% акций, бывшего депутата - 20,1%.

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