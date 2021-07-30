СБУ отрицает, что Чаус находится у них, - адвокат

Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, представляющий интересы судьи Николая Чауса, обратился в СБУ с требованием допустить его к своему подзащитному. В ведомстве ему ответили, что судья Чаус официально не находится в здании СБУ .

Об этом Ростислав Кравец сообщил в Telegram.

"Ко мне вышел представитель СБУ и сообщил, что официально Чауса нет в здании СБУ , и поэтому они не могут выполнить мою просьбу о допуске к клиенту", - написал Кравец.

Он отметил, что оставил свои координаты правоохранителям.

"Думаю, если он официально появится в СБУ , мне сообщат", - добавил адвокат.

Бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса подозревают в получении в августе 2016-го $150 тыс. взятки за условный срок для 74-летней пенсионерки, которая торговала димедролом и другими наркотическими веществами. Полученные деньги судья сунул в стеклянные банки, одну из которых успел закопать. Арестовать его тогда не удалось, поскольку парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос. После побега Чаус скрывался в Молдове. Там он попросил политического убежища, но ему отказали.

В начале апреля этого года сообщалось, что Чауса похитили в Молдове и вывезли на территорию Украины. МВД Молдовы сообщило, что за похищением Чауса могут стоять иностранцы, и часть из них после этого уехала в Украину. Долгое время местонахождение Чауса было неизвестно.

Сегодня НАБУ обнародовало заявление о том, что правоохранители задержали судью, однако не выходят на связь с Бюро. В НАБУ призвали этих правоохранителей связаться с ними.