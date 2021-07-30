?Кузин объяснил рост случаев ковида отдельными кластерами на востоке Украины

Рост количества случаев коронавирусной болезни в Украине связан с отдельными кластерами, которые наблюдаются на уровне объединенных территориальных общин и районов в восточных областях.

Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" сказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

"У нас есть определенное количество регионов, которые вызывают беспокойство с точки зрения того, что на уровне отдельных ОТО или районов этих областей фиксируются кластеры заболевания. Это районы Донецкой, Луганской, Харьковской, Львовской областей. Город Киев сюда не входит, так как регистрирует много новых выражений, но по показателям на 100 тысяч населения более или менее нормально. Вызывают беспокойство восточные области, они являются критическими", - сказал он.

Кузин также признал, что карантин, срок действия которого заканчивается в конце августа, будет продлен.

"Он, скорее всего, будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается довольно много организационных мер, и в том числе в рамках гражданской защиты населения", - сказал главный санитарный врач.

Напомним, что 26 июля в Украине зафиксировали 681 новый случай ковида, 27 июля - 717, 28 июля - 841, а 29 июля - уже 962. Это самый большой показатель с 18 июня.

По данным Минздрава, значительные темпы роста демонстрируют восточные, южные области и Львовщина.