Миссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава Фонда

Директор распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева назвала очень конструктивным разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду и анонсировала визит миссии Фонда в Украину в сентябре. Об этом она написала в твиттере .

Фото: nv.ua

«Очень конструктивный звонок с Владимиром Зеленским об успешном экономическом прогрессе Украины в рамках программы МВФ », — написала она.

Very constructive call with President @ZelenskyyUa on #Ukraine 's sound economic progress made under the IMF program. Look forward to our productive engagement to advance our work on remaining issues during a mission in September. pic.twitter.com/8wdI8yjMeL