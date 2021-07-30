Миссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава Фонда

Директор распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева назвала очень конструктивным разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду и анонсировала визит миссии Фонда в Украину в сентябре. Об этом она написала в твиттере .

Фото: nv.ua

«Очень конструктивный звонок с Владимиром Зеленским об успешном экономическом прогрессе Украины в рамках программы МВФ », — написала она.

Very constructive call with President @ZelenskyyUa on #Ukraine 's sound economic progress made under the IMF program. Look forward to our productive engagement to advance our work on remaining issues during a mission in September. pic.twitter.com/8wdI8yjMeL — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 28, 2021

Глава МВФ выразила надежду на продуктивную работу по вопросам, что остаются, во время миссии в сентябре.

Предыстория

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша намечались четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года — с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря прошлого года и 15 мая и 15 октября — 2021-го.

Размеры второго и третьего траншей — по $700 млн, третьего — $560 млн и заключительного четвертого — $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13?23 июля 2020 года, однако этот план был нарушен.