Количество незаконных задержаний в оккупированном Крыму выросло втрое, - постпред Украины в ОБСЕ

В течение первой половины 2021 года количество незаконных задержаний во временно оккупированном Крыму возросло до 156, что втрое больше соответствующего показателя прошлого года.

Об этом постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверга, 29 июля, передает Укринформ.

"По данным, собранным неправительственной организацией "Крымскотатарский ресурсный центр", в первой половине 2021-го количество незаконных обысков, проведенных роSSийскими оккупантами в домах жителей Крыма, достигло 33 против 23 в первой половине 2020 года. Количество незаконных задержаний выросло еще больше - с 48 до 156, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщил иностранным коллегам украинский посол.

Он сообщил, что выдвинутые против этих людей обвинения "основывались прежде всего на утверждениях о принадлежности их к запрещенным в РоSSии организациям, отрицании принудительного призыва на военную службу, так называемом "терроризме" или даже "государственной измене".

"Мы решительно осуждаем политику РоSSии заставить замолчать голоса несогласных во временно оккупированных районах Украины. Напоминаем роSSийской стороне, что местное гражданское население защищено нормами международного гуманитарного права. Пришло время, чтобы РоSSия наконец их изучила", - заявил Цымбалюк.

Как известно, Украина намерена запустить 23 августа “Крымскую платформу” - новый консультативный и координационный формат с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления международного давления на РоSSию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации полуострова и возвращения его Украине.